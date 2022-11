Pollution automobile : la Commission européenne propose un durcissement des normes

Les constructeurs estiment que cette mesure leur impose déjà une mutation radicale et des investissements extrêmement coûteux. Ils souhaitent éviter des contraintes additionnelles sur les normes des moteurs thermiques qui s'appliqueraient à partir de 2025 pour une période de seulement dix ans.

Mais la pollution de l'air liée au transport routier cause 70.000 décès chaque année dans l'UE. La Commission a présenté la norme Euro 7 qui, selon ses calculs, réduirait de 35% les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des voitures particulières et utilitaires légers et de 56% celles des bus et camions d'ici à 2035, par rapport à la norme précédente Euro 6. Les émissions de particules fines au niveau du pot d'échappement seraient réduites de 13% pour les véhicules légers et de 39% pour les poids lourds. Celles produites par l'abrasion des freins reculeraient de 27%.