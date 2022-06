"Nous voulons aider les pompiers à lutter contre les incendies" : le projet Pyronear, lauréat du Prix Jeunes EpE 2022

"Tech et transition écologique, du low tech au high tech : quelles technologies pour réussir ?" La thématique de la 17e édition du prix d’entreprise pour l’environnement (EPE) laissait aux jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans une grande liberté pour proposer des solutions innovantes et concrètes.

La high-tech, omniprésente dans notre quotidien, révolutionne les modes de fonctionnement de nos sociétés. Or, rien que ces deux dernières années, les outils informatiques et connectés ont généré plus de 90 % de l’ensemble des données numériques émis depuis la création d’Internet. Les énormes serveurs qui les font fonctionner consomment beaucoup d’énergie. De quoi interroger l’empire de la tech sur son empreinte environnementale.

Le projet de Félix Veith et Matteo Lostanlen, visant à aider les pompiers à détecter les feux le plus rapidement possible, a emporté les suffrages du jury d’une trentaine de spécialistes, dont la présidente était Sarah Pedroza, co-directrice générale de Hello Tomorrow. Le constat reste en effet assez sombre : en 2020, 340 000 hectares de forêts ont brûlé dans l’Union européenne, d’après un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC). L'impact du changement climatique "devient plus perceptible chaque année" sur l'augmentation des incendies de forêt en Europe. "On observe une tendance à la hausse des risques d'incendie, à l'allongement des périodes de feux saisonniers et au déclenchement de "mégafeux" intenses à propagation rapide, contre lesquels les moyens de lutte traditionnels sont d'un faible secours", s’alarme le JRC. Les zones protégées du réseau Natura 2000 en sont les principales victimes. Félix et Matteo, ingénieurs en informatique, veulent déployer des micro-ordinateurs de la taille d’une carte bleue, en hauteur, pour surveiller tout départ de feux de forêt.