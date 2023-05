Nouveau guide sécheresse : voici ce qui attend très certainement les particuliers

Ainsi, tandis que le niveau "vigilance" vise à informer et à inciter les particuliers et les professionnels à économiser l'eau, les niveaux d'"alerte" et d'"alerte renforcée" exigent de réduire tous les prélèvements et interdisent les activités impactant les milieux aquatiques. Très concrètement, en période d'alerte, les particuliers ne sont notamment pas autorisés à arroser les jardins à certaines heures ou encore à laver leur voiture si ce n'est en station de lavage. En période d'alerte renforcée, la limitation des prélèvements pour l'arrosage des jardins ou le lavage des voitures peut s'avérer plus forte, avec une interdiction courant par exemple le soir et la nuit.

Lors du passage au niveau de crise, le plus haut, "seuls les prélèvements permettant d’assurer l’exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité)". Les contrevenants risquent jusqu’à 1500 euros d’amende pour un particulier et 7500 euros pour un professionnel.