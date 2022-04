Nouveau rapport du Giec : soyons plus efficaces dans le toujours... moins !

Pourtant, le techno-solutionnisme et l’efficiency (citée 25 fois dans le rapport) étaient censés nous aider à réduire de 43% l’empreinte carbone de l’humanité d’ici 2030, et de près de 84% en 2050, par rapport aux émissions actuelles de C02 et de méthane, une paille. Et encore, c’est sans compter avec la croissance "verte" économique mondiale espérée par les partisans du business as usual et redoutée par les scientifiques dans les années à venir. Car jusqu’à présent, plus de croissance a toujours été égale à plus de CO2, à moins d’arriver à réussir le miracle du 'découplage', c’est-à-dire à gagner toujours plus d’argent, tout en polluant toujours moins.

C’est possible ça, un miracle ? Non mais il est interdit de le dire, même au Giec. En économie classique, c’est un peu comme si on voulait appeler "guerre" une "opération militaire spéciale" ! L’argument des partisans du découplage s’appuie sur les indéniables progrès technologiques, la fameuse efficiency que tous les secteurs industriels ont enregistrée depuis des décennies. C’est vrai, on en fait toujours plus pour toujours moins…. mais comme on en fait toujours plus, ce que l’on gagne en intensité matière ou énergétique par euro investi, on le perd irrémédiablement en volume, et paf, la planète se réchauffe un peu plus tous les ans. CQFD.