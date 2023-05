Nouveau rassemblement dans l'Eure contre un projet routier, à l'appel des Soulèvements de la Terre

L'événement, nommé "des bâtons dans les routes" et qui a débuté le 05 mai, sur la commune de Léry (Eure), vise à manifester contre le projet routier, accusé de menacer les ressources en eau potable de Rouen et des terres forestières et agricoles, sans permettre de soulager le trafic automobile dans la ville normande. "Engageons un demi-milliard d’euros d’argent public pour des mobilités d’avenir plutôt que pour un projet du passé", a appelé dans un communiqué le collectif "Non A133-A134", à l'origine de la mobilisation contre le contournement.

Selon une note des renseignements territoriaux consultée par le service police-justice de TF1/LCI, 1000 à 1500 personnes sont attendues sur place, dont une centaine "d'éléments radicaux", alors qu'il s'agit de la première mobilisation d'ampleur dans cette localité. Ce weekend est néanmoins présenté par les organisateurs comme "un grand temps de rassemblement à la fois familial, festif, naturaliste, instructif et déterminé".