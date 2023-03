Nouvelle-Aquitaine : sept départements touchés par une alerte à la pollution de l'air

L'appel à la vigilance est lancé : une alerte à la pollution aux particules fines, liée aux épandages d'engrais et aux chauffages au bois, a été émise pour vendredi et samedi dans sept départements de Nouvelle-Aquitaine, ont annoncé les préfectures. Les départements concernés sont la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, les Deux-Sèvres, la Gironde, la Vienne et la Haute-Vienne. Des mesures de restriction de vitesse ont été adoptées.

"Cette pollution de l'air serait principalement liée aux épandages d'engrais agricoles, auxquels s'ajoutent les émissions de particules liées aux chauffages au bois dans un contexte de conditions météorologiques stables et peu dispersives limitant le brassage de l'air", a écrit la préfecture de la Haute-Vienne dans un communiqué.