Nucléaire : la France a-t-elle les moyens de construire 14 nouveaux réacteurs ?

Emmanuel Macron a confirmé mardi lors de sa conférence de presse que huit autres réacteurs EPR2 seraient construits en plus des six initialement prévus. Un programme qui devrait coûter plus de 100 milliards d'euros, pour lesquels il faudra trouver des financements. La filière nucléaire va devoir former et recruter massivement du personnel. Deux autres chantiers s'annoncent : le risque climatique pour ces centrales et la gestion des déchets.

14, c'est le nombre de nouveaux réacteurs nucléaires que la France prévoit de construire. Emmanuel Macron l'a en effet confirmé lors de sa conférence de presse mardi soir : huit autres réacteurs seront construits, en plus des six déjà annoncés. En termes de calendrier, "les travaux, les investissements et tout le travail commencent à EDF" pour les six réacteurs déjà connus ; et le Président annoncera "dès l'été les grands axes pour les huit prochains". Objectif : faire passer en France de plus de 60% à 40% en 2035 la part des énergies fossiles dans son mix énergétique ; et tenir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

De quoi parle-t-on ? D'abord, il s'agit d'EPR2. Cette technologie est présentée comme une version "optimisée" du réacteur nucléaire EPR - en cours de construction à Flamanville -, censée être moins chère et plus simple à construire que ce dernier.

Ces nouveaux réacteurs à eau sous pression de forte puissance devraient bénéficier d'un effet de série (construction par paires) et de préfabrications en usine. C'est aussi, selon EDF, "le premier réacteur à être totalement conçu de façon numérisée", avec simulation 4D et visualisation 3D pour mieux détecter les anomalies.

Où seront situés les huit autres EPR2 ?

Objectif : tenir les délais et éviter les retards accumulés à Flamanville. Mis en construction en 2007, celui-ci ne produira de l'électricité qu'à partir de la mi-2024, avec une facture totale de 12,7 milliards d'euros, soit environ quatre fois plus que le devis initial (3,3 milliards d'euros).

Car le gouvernement espère voir la première paire d'EPR2 sur le site de Penly, dans la Manche, en 2035. Les autres seront construits sur des sites nucléaires déjà existants : à Gravelines, dans le nord, et à Bugey, dans l'Ain. Pour les huit autres EPR2 confirmés par Emmanuel Macron mardi soir, on ignore encore leur localisation. Mais en visite à Marseille fin juin, le Président avait évoqué l'idée que le site de Fos-sur-Mer puisse aussi "accueillir des tranches" nucléaires.

Plus de 100 milliards d'euros

Combien ça va coûter ? Selon la Cour des comptes, les six premiers EPR2 sont estimés à 46 milliards d'euros ; auxquels il faudra donc ajouter 61 milliards pour les huit autres. Mais dans une note, les magistrats avaient souligné "une incertitude en termes de capacité à construire un nouveau parc de réacteurs dans des délais et à des coûts raisonnables".

Ce n'est pas tout : la relance du nucléaire français s'accompagne de deux autres décisions majeures. D'abord, la durée de vie des réacteurs actuels va être prolongée, jusqu'à 60 ans contre 40 actuellement. Ensuite, le principe inscrit dans la précédente loi de programmation énergétique selon laquelle la part du nucléaire dans le mix électrique français serait réduite à 50% d'ici à 2025 est abandonné. Pour le tenir, la France avait prévu de fermer douze réacteurs supplémentaires, après les deux de Fessenheim déjà arrêtés, mais ce n'est donc plus d'actualité.

Le projet de loi sur la souveraineté énergétique, initialement présenté par Agnès Pannier-Runacher avant le remaniement, attendu fin janvier en Conseil des ministres, devait préciser les objectifs énergétiques de la France, mais celui-ci a été modifié avec le retour du portefeuille de l'Énergie à Bercy, chez Bruno Le Maire et la partie programmatique a disparu, a confirmé le ministère de l'Économie mercredi. Il faudra donc attendre pour y voir plus clair.

En l'état, des défis colossaux attendent la France pour tenir une telle ambition. D'abord, le financement, évidemment, car rien n'a été précisé sur le sujet. La piste évoquée par le gouvernement de faire financer les travaux par les recettes du Livret A n'a pas été concrétisée à ce stade, et les discussions sont toujours en cours.

100.000 recrutements attendus en 10 ans

Ensuite, pour construire, faire fonctionner et maintenir ce nouveau parc nucléaire en plus du parc actuel, il faudra du monde, et beaucoup de monde. Le besoin est évalué à 100 000 recrutements sur les dix prochaines années pour l'ensemble de la filière, à tous les niveaux : chaudronniers, soudeurs, ingénieurs, fournisseurs, etc. Des personnels qui ne sont pas forcément à ce stade en cours de formation et dont la France va pourtant avoir besoin très vite.

Enfin, restent d'autres questions épineuses : l'impact environnemental des nouveaux réacteurs, la gestion des déchets radioactifs et l'adaptation des centrales au changement climatique. Sur le premier point, l'Autorité environnementale a par exemple recommandé à EDF de revoir sa copie sur l'étude d'impact des travaux préparatoires à la construction des deux EPR2 sur le site normand de Penly.

L'autorité indépendante évoque ainsi des risques pour la préservation du milieu naturel et de la biodiversité - alors que le projet prévoit d'artificialiser 24 hectares de fonds marins, mais aussi des risques, une fois mis en service, "liés aux rejets radiologiques, thermiques et chimiques". EDF confirme à TF1Info qu'elle apportera une réponse détaillée sur ces points au premier trimestre 2024.

Sur la gestion des déchets radioactifs, ils seront "similaires à ceux déjà produits par le fonctionnement du parc actuel", précise l'énergéticien. "Il n'est pas identifié à ce stade d'éléments rédhibitoires à leur accueil dans le centre Cigéo", le site de stockage géologique profond en chantier à Bure dans la Meuse, précise EDF dans un rapport, ajoutant toutefois : il faudra "ajuster" voire "le cas échéant, renforcer ou compléter par des opérations de plus grande ampleur" la stratégie de maintenance des ouvrages souterrains de Cigéo.

Enfin, ces nouveaux réacteurs devront prendre en compte la contrainte climatique. Depuis plusieurs années, sécheresses et canicules contraignent EDF à réduire régulièrement la production d'électricité dans certaines de ses centrales, pour diminuer les rejets d'eau chaude dans les rivières (car les réacteurs pompent l'eau pour se refroidir avant de la rejeter plus chaude).

La Cour des comptes a d'ailleurs appelé à renforcer l'adaptation des réacteurs au réchauffement climatique, constatant par exemple que les six EPR2 ne comportent "pas d'évolution technologique marquée" en termes de système de refroidissement "sobre en eau" et que les projections les plus extrêmes en termes d’élévation de niveau des mers n'ont pas été prises en compte, alors que les EPR2 dans la Manche et à Gravelines sont situés sur la côte.