Obligé de payer 100.000 euros pour le bruit et l'odeur de ses vaches, un agriculteur voit sa condamnation confirmée

Un agriculteur a été condamné en 2018 en raison du bruit et de l'odeur liés à la présence de vaches dans un hangar dans un village de l'Oise. La Cour de cassation a cette fois entériné la décision de justice. Elle a estimé que les nuisances "excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage".

La fin d'une bataille judiciaire longue de plus de 10 ans. Vincent Verschuere, éleveur bovin à Saint-Aubin-en-Bray, dans l'Oise, s'est battu devant les tribunaux pour tenter de faire annuler sa condamnation pour "troubles anormaux du voisinage". En cause ? Le bruit et l'odeur causés par les vaches présentes dans son exploitation, située au beau milieu du petit village rural et générant des nuisances pour les riverains de la localité.

En 2010, Vincent Verschuere fait construire un hangar de 2800 mètres carrés au centre de la commune. L'éleveur investit alors 600.000 euros dans les travaux, notamment pour bâtir un espace accueillant ses animaux. Il a pour cela obtenu une dérogation préfectorale, car les premiers habitants se trouvaient à moins de 100 mètres de l'installation. Trois ans plus tard, plusieurs voisins parviennent à faire annuler le permis de construire de l'agriculteur, après avoir porté l'affaire en justice.

L'éleveur aurait pu "mettre la clé sous la porte"

Les nuisances olfactives et sonores des animaux conduisent même l'éleveur à être condamné en 2018 par le tribunal de Beauvais à verser plus de 100.000 euros de dommages et intérêts aux riverains du village. Une décision confirmée par la suite par la Cour d'appel d'Amiens en 2022, et donc, ce jeudi, par la Cour de cassation, le plus haut échelon juridique pour demander un recours en France dans ce type d'affaire. Dans son arrêt, celle-ci a estimé que les nuisances "excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage".

Pour la juridiction, la présence de cette installation "est incompatible avec la vie de quartier" du village. Vincent Verschuere assurait en octobre 2022, au moment de son pourvoi en cassation, que les dommages et intérêts avaient été réglés aux riverains plaignants. Pour cela, il avait contracté un prêt bancaire sur sept ans et bénéficié d'une aide de 40.000 euros de la région Hauts-de-France, sans laquelle il aurait selon lui dû "mettre la clé sous la porte".

Cette confirmation fait écho à la proposition de loi transpartisane adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à limiter les recours en justice pour des conflits de voisinage. L'objectif consiste notamment à éviter la multiplication de plaintes de néo-ruraux contre des agriculteurs. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a soutenu la mesure, saluant "le bon sens" d'une telle initiative.