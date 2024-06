Selon une récente étude, des baleines grises du Pacifique ont vu leur taille diminuer de 13% en deux décennies. Un phénomène imputé au changement climatique, qui entraîne une raréfaction de la nourriture dans les océans. Certains animaux ont perdu 1,65 m sur les 20 à 40 dernières années, ce qui met leur survie en péril.

Si son impact sur l'ensemble des écosystèmes de notre planète est incontestable, le changement climatique et ses conséquences sur l'environnement peuvent encore surprendre. Selon une récente étude publiée dans Global Change Canopy, la crise climatique entraînerait ainsi… un rétrécissement de certains cétacés.

Des chercheurs ont étudié un groupe de baleines grises du Pacifique (Eschrichtius robustus) et ont remarqué que les animaux avaient vu leur taille diminuer de 13% en deux décennies. Un rétrécissement qui pourrait avoir de grandes répercussions sur la capacité de ces mammifères marins à se reproduire et à survivre, et qui pourrait aussi toucher leur système d'alimentation, pointent les scientifiques.

Des baleines plus petites et plus vulnérables

Pour arriver à ces résultats, les chercheurs se sont concentrés sur un petit groupe d'environ 200 baleines grises du nord-est de l'océan Pacifique, qui font partie d'une population plus large d'environ 14.500 individus. Considérés comme des "sentinelles de l'écosystème", ces cétacés restent proches des côtes et se nourrissent dans des eaux moins profondes et plus chaudes que leurs congénères, qui habitent les mers arctiques.

Selon les observations, ce groupe de baleines, plus petites et plus fines, est en moins bonne santé que les autres. "À présent, nous savons que leur corps a rétréci au cours des 20 à 40 dernières années, ce qui est peut-être un signe précurseur indiquant que la population risque de décliner", explique à l'AFP Kevin Bierlich, co-auteur de l'étude.

Un rétrécissement plus prononcé chez les femelles

Dans ce petit groupe, les scientifiques ont constaté que les individus nés en 2020 avaient perdu, en moyenne, 1,65 mètre par rapport aux animaux nés en 2000, pour des cétacés mesurant approximativement 13 mètres. Le rétrécissement est encore plus prononcé chez les femelles, qui étaient historiquement plus grandes que les mâles et font à présent la même taille, ce qui équivaudrait, explique la RTS, à voir la taille moyenne d'une Américaine chuter d'1,63 à 1,42 mètre en l'espace de 20 ans.

Elle affecte leur comportement, leur physiologie, leur cycle de vie et a des effets en cascade Enrico Pirotta, auteur principal de l'étude

Une découverte inquiétante, puisque "la taille est essentielle pour les animaux", pointe Enrico Pirotta, chercheur et auteur principal de l'étude. "Elle affecte leur comportement, leur physiologie, leur cycle de vie et a des effets en cascade sur les animaux et la population dont ils font partie."

La reproduction est particulièrement affectée, avec des chances de survie qui pourraient être plus faibles pour des jeunes plus petits, alors que des baleines moins imposantes pourraient être plus vulnérables à certaines menaces comme les collisions avec des bateaux ou les filets de pêche dans lesquels elles pourraient se retrouver prisonnières.

Enseignement important de l'étude, cette perte de taille serait liée à la perturbation du cycle des océans provoquée par le changement climatique, et notamment les courants qui permettent la croissance du plancton, dont se nourrissent les baleines. Des nutriments que les remontées d'eau transportent des eaux profondes vers la surface et qui profitent de ces périodes dites de "relaxation" et de la lumière pour se développer, offrant une nourriture plus importante aux cétacés. Un équilibre fragile, largement bouleversé par le dérèglement du climat.

Les baleines grises ne seraient d'ailleurs pas les seules concernées par le phénomène. Selon une étude publiée en janvier dans la revue scientifique Royale Society Open Science, les baleines noires de l'Atlantique Nord, l'une des espèces les plus menacées au monde, ont aussi vu leur taille diminuer ces dernières années.