Alors que les attaques de loups en France ont augmenté de 16%, leur population est-elle sous-évaluée ?

Pas encore officiellement publié que le chiffre est déjà contesté. Alors que l'Office national de la biodiversité (OFB) doit annoncer, ce lundi, le nombre de loups gris présents sur le territoire français, les principales organisations agricoles du pays ont déjà dénoncé un chiffre "clairement sous-évalué" par les autorités. Une déclaration faite lors d'une réunion du "groupe national loup" autour de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui coordonne le plan loup 2018-2023.

Une rencontre qui a tourné court puisque le syndicat majoritaire FNSEA, ses associations spécialisées dans l'élevage d'ovins, bovins et de chevaux (FNO, FNB, FNC), le syndicat allié des Jeunes agriculteurs (JA) et les Chambres d'agriculture - où la FNSEA et les JA sont majoritaires - ont rapidement "claqué la porte".