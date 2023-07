"OGM cachés" ou avenir de l'agriculture : ces biotechnologies génétiques qui se développent en Europe

Avec ces aménagements, Bruxelles cherche à répondre à une demande du puissant syndicat agricole Copa-Cogeca. "Le climat change, maladies et champignons évoluent... si on veut nourrir l'Europe et être auto-suffisant, il faut adapter les règles" pour se donner les moyens de développer des variétés plus résistantes, avait ainsi plaidé en avril l'un de ses responsables, Thor Gunnar Kofoed. Selon leurs défenseurs, les biotechnologies génomiques pourraient permettre au milieu agricole d'abandonner plus rapidement les pesticides chimiques tout en s'adaptant au changement climatique, l'Europe se réchauffant deux fois plus vite que le reste de la planète.

Les plantes développées via ces technologies pourraient ainsi être moins vulnérables aux sécheresses et aux maladies et être moins gourmandes en eau. Le projet est soutenu notamment par la France, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau militant pour une "accélération" des NGT qui "servent la réduction des produits phytosanitaires et permettent de faire face au dérèglement climatique, avec des variétés plus résistantes aux coups de chaleur". Des tests sont d'ailleurs déjà menés dans certains pays, et notamment en France ou en Belgique, sur des cultures de maïs et en Suède sur des cultures de pommes de terre.