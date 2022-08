"On a le sentiment d'avoir tout perdu" : le témoignage d'un pompier mobilisé sur les incendies en Gironde

Tout est en cendres. Illustration de violence de la journée du 18 juillet, la plus chaude et la plus difficile pour les pompiers. Sébastien s'en souvient. "Le feu a été d'une violence incroyable. Le feu dégageait tellement de chaleur. Ces avions n'avaient plus assez de portance, pour pouvoir attaquer le feu au plus proche. Ils étaient obligés de rester en altitude", explique-t-il.