One Forest Summit : un énième sommet pour la protection du climat ?

Ces événements, soutenus par les Nations unies et la Banque mondiale, ont été lancés par Emmanuel Macron et sont à l'initiative de la présidence française depuis 2017. Contrairement aux COP qui sont des événements inter-étatiques, les "One Planet Summit" réunissent des gouvernements, mais aussi des ONG ou des entreprises, afin d'obtenir des engagements sur des mesures concrètes.

Ce sommet plus spécifiquement doit mettre en avant la place essentielle qu'occupent les forêts équatoriales que sont l'Amazonie, le bassin du Congo ou celui d'Asie du sud-est, dans le climat mondial et obtenir des accords pour leur protection. De l'Afrique au Brésil en passant par l'Asie du Sud-est, ces forêts sont effectivement menacées par la surexploitation agricole et industrielle et dans certains cas la production pétrolière.

Or, comme le rappelle l'écologue au CNRS Jonathan Lenoir, "à réchauffement égal, les massifs forestiers de la zone intertropicale vont donc connaître des changements plus rapides que ceux des zones tempérées et boréales où les espèces animales et végétales disposent d’une marge de sécurité plus importante". Ces écosystèmes sont par conséquent particulièrement menacés.