One Ocean Summit : 65 pays à Brest pour protéger la haute mer

Ce mercredi 9 février, marque le lancement, à Brest, du One Ocean Summit, un sommet mobilisant la communauté internationale pour agir face aux menaces qui pèsent sur l'océan durera trois jours. Il devrait réunir 500 personnes venant de 65 pays, des scientifiques, ONG, politiques dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michels, ainsi que les leaders européens du transport maritime par conteneurs CMA CGM, Maersk, Hapag-Lloyd et MSC.

Mercredi 9 et jeudi 10 février se tiendront des ateliers et des forums, en ligne et en présentiel, qui seront retransmis sur Internet. Le premier atelier de ce sommet aura pour thématique "la gouvernance de l'océan face au changement".