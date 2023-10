Glaciers, Antarctique, Arctique… à quoi va servir le "sommet polaire" organisé par la France les 8 et 9 novembre ?

C'est un phénomène clairement identifié par les scientifiques : le changement climatique est plus marqué aux pôles en raison d'un phénomène d'amplification polaire, avec la fonte des neiges et des glaces qui réfléchissent la lumière du soleil. Et celui-ci a tendance à être plus rapide que prévu. "Les pôles sont les sentinelles du climat, explique ainsi Yan Ropert-Coudert, le directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. C'est au niveau de l'océan Austral que se joue l'avenir de l'humanité."

La France, puissance polaire, avec ses six bases scientifiques aux deux pôles et dans les territoires français subantarctiques, a donc décidé d'organiser un sommet consacré au sujet : le One Planet Polar Summit - dans la foulée de ces sommets "One Planet" souhaités par Emmanuel Macron - organisé à Paris les 8 et 9 novembre prochains.