Et si on comptait les oiseaux autour de nous ce week-end ?

Comme chaque année, la LPO organise une vaste opération de comptage des oiseaux de jardin. Les Français, même néophytes en la matière, sont invités à participer. Il s'agit de consacrer une heure de sa journée pour recenser le plus précisément possible les oiseaux observés.

En ce weekend du 27/28 janvier, la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle organisent leur traditionnelle opération de comptage national des oiseaux des jardins. Une initiative mise en place depuis 2013 et qui permet "à chacun d’agir concrètement en faveur de la connaissance et de la protection de notre avifaune", glisse l'association. Une mobilisation collective qui permet d'alimenter les bases de données naturalistes et de mesurer l'évolution de la biodiversité.

Pas plus d'une heure à consacrer

Pour participer à cette opération, la LPO détaille la manière de procéder. Tout d'abord, il est nécessaire de choisir un créneau d'une heure, ce samedi 27 ou ce dimanche 28 janvier.

L'association incite à privilégier un moment en fin de matinée ou en début d’après-midi, "lorsque les températures sont un peu plus chaudes et les oiseaux plus actifs". Ceci fait, vous devrez faire le choix d'un lieu d'observation auquel vous tenir, sans bouger. Cela peut tout autant être un jardin, un balcon, ou un parc. À la campagne, mais aussi dans une ville. N'hésitez pas à vous munir de jumelles.

Cette préparation validée, le comptage peut débuter. Il s'agit ainsi de noter avec précision l'ensemble des oiseaux observés au cours de ce laps de temps d'une heure. "Afin de ne pas compter deux fois le même oiseau, ne conservez au final que le nombre maximal d’oiseaux de la même espèce observés en même temps" indique la LPO.

À l'issue de cette phase d'observation, la dernière étape consiste à transmettre les données. La procédure se déroule en ligne, sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins. Si la synthèse des chiffres de l'an passé n'a pas encore été dévoilée, l'association se réjouissait du succès du comptage de 2022. Environ 6,5 millions d’oiseaux avaient alors été comptabilisés, le fruit de quelque 115.000 heures d'observation.

Notez qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert de la faune pour apporter sa contribution. La LPO propose en effet une série de ressources visant à aider les néophytes. Des fiches d’identification des espèces sont accessibles, de quoi mettre un nom sur des oiseaux que vous ne connaissez pas au premier abord. De même, des "fiches confusions" ont été réalisées. Elles se révèlent précieuses pour "éviter les erreurs d’identifications entre les espèces proches". Malgré ces ressources en ligne, un doute peut parfois demeurer. Dans cette situation, il est possible d'envoyer un cliché de l'oiseau que vous peinez à identifier. Contactez le mail suivant : oiseauxdesjardins@lpo.fr, des spécialistes pour alors vous aider et vous permettre de compléter la liste des espèces observées.

Grâce à l'aide des Français et aux études menées par les experts en parallèle, la LPO expliquait l'année dernière qu'elle avait pu observer "au cours des dix dernières années" une baisse notable des effectifs "des espèces rencontrées dans les jardins au printemps". Soit un recul de l'ordre de 41%.