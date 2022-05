Orque dans la Seine : dans un état "critique", le cétacé va être euthanasié

Cette décision a été prise après l'échec des opérations pour guider le cétacé vers la mer, son milieu naturel, à l'aide de stimuli sonores. Démarrée samedi, elles ont mis "en évidence une absence de vivacité, des réactions incohérentes aux stimuli sonores et un comportement erratique et désorienté de l’orque" avec des "allers-retours d’un côté à l’autre de la berge". "Les enregistrements sonores ont également révélé des vocalisations assimilables à des cris de détresse", précise la préfecture. "Les tentatives de ramener l’orque vers la mer ayant échoué, et afin de ne pas aggraver encore son niveau de stress, la décision a été prise d’interrompre l’intervention en début de soirée", ajoute-t-elle.