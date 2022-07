Orque morte dans la Seine : Sea Shepherd offre 10.000 euros pour savoir qui a tiré sur le cétacé

Mais la présence du projectile intrigue. L'ONG Sea Shepherd fait savoir au Parisien qu'elle offre 10.000 euros de récompense contre toute information pour en identifier l'auteur. Une stratégie déjà payante dans le Finistère, assure Lamya Essemlali, la présidente de l'organisation, au quotidien francilien. Car l'acte est totalement interdit et passible d’une peine jusqu’à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende pouvant atteindre 150.000 euros.

En 2019, l'association avait ainsi pu retrouver deux marins-pêcheurs, tous deux responsables de la décapitation de plusieurs phoques à Concarneau et Trégunc. Ils ont depuis été condamnés à une amende de 1500 € chacun. Dans le cas du cétacé, "l’hypothèse la plus probable est celle d’un tir de pêcheur. La pratique est méconnue, mais souvent orques, dauphins, phoques se font tirer dessus, à cause de la compétition pour la pêche", indique au Parisien la patronne de l'association.