Orque morte dans la Seine : une balle d'arme à feu retrouvée à la base de son crâne

De quoi est morte l'orque ? La question se pose au regard de l'information révélée ce mercredi 6 juillet : une munition a été découverte à la base du crâne de l'animal, décédé fin mai dans la Seine, selon l'autopsie, qui privilégie toutefois un décès par inanition, indique la préfecture de Seine-Maritime.

Une munition a été découverte à la base du crâne du mammifère marin, mais "aucune certitude ne peut être tirée à ce stade" sur un lien entre cette balle et la mort de l'animal, selon le communiqué. Il "n'est pas possible de dater le moment où la balle a pénétré le corps de l’animal", ajoute la préfecture. Le procureur de la République de Rouen a été informé de cette découverte et "déterminera les suites qu’il souhaite y donner", selon le communiqué.