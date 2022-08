Oui, la sécheresse d'aujourd'hui en France est pire que celle de 1976

Avec des milliers d'hectares de forêts brûlés et quatre canicules jusqu'à présent, l'été 2022 est sans précédent sur de nombreux aspects. Et la sécheresse des sols en est un. Les lacs et rivières sont à un niveau anormalement bas et il ne pleut quasiment pas sur le territoire. Ce qui crée une situation catastrophique pour les agriculteurs et oblige à prendre des mesures locales pour rationner l'eau. Pourtant, des publications sur les réseaux sociaux tendent à minimiser l'impact du réchauffement climatique sur la sécheresse en comparant l'actuelle avec une autre : celle de l'année 1976, qui fut très importante. Même pire, d'après plusieurs tweets.