Phénomènes météo : pourquoi il est si difficile de prévoir la trajectoire de l'ouragan Danielle

Il est en fait difficile de maîtriser tous les paramètres de l'environnement d'un ouragan, qui peuvent d'ailleurs rapidement évoluer : malgré l'utilisation de satellites, de radars ou encore de bouées, "tout cela reste imparfait et on ne connait pas bien l’instant initial de l’atmosphère", c'est-à-dire le point de départ de la prévision, explique Jean-Noël Degrace.

Parmi ces paramètres difficiles à anticiper, l'intensité des vents, les précipitations, mais aussi les échanges avec l'océan : l'ouragan ne vit que sur celui-ci, car il tire son énergie de la chaleur de l'eau, par un mécanisme d'évaporation et de condensation. Dans le cas de l'ouragan Danielle par exemple, la prévision est rendue encore plus compliquée puisque le phénomène tropical pourrait arriver en eaux plus froides et rencontrer une structure d'atmosphère de région tempérée, deux paramètres qui viendraient lui faire perdre son énergie et donc son intensité.

Ces prévisions sont d'autant plus délicates que les évènements météorologiques extrêmes concentrent une forte intensité sur une surface réduite. La tornade, le phénomène le plus violent, peut s'étendre tout au plus sur quelques dizaines ou centaines de mètres, et le cyclone sur des dizaines de kilomètres, contre plusieurs milliers de kilomètres pour les tempêtes. "Les cyclones sont une machine énergétique incroyable, qui dépend de petits paramètres sur des domaines géographiques très restreints", résume le prévisionniste.