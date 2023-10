Panneaux solaires : comment transformer son terrain en ferme photovoltaïque ?

Pour calculer la rentabilité d’une ferme solaire, il faut donc avant tout se faire une idée des autres revenus que pourrait générer le terrain sur vingt ans ou plus. Le montant proposé par l’entreprise peut être très variable selon les qualités de la zone et donc la productivité espérée. Généralement, le loyer se situe entre 1000 euros et 5000 euros par hectare et par an. Il s’agit donc d’un complément de revenu appréciable, a fortiori s’il est encore possible d’exploiter en partie le terrain. Toutefois, cela reste très inférieur à un investissement immobilier si les lieux sont propices à la construction. Le loyer pourra être fixe ou indexé sur les prix de l’énergie. Dans tous les cas, il est important de vérifier quelles sont les garanties fournies par l’entreprise en cas de défaillance ou de flambée des tarifs.

Quant à ceux qui seraient tentés d’installer simplement quelques panneaux solaires dans leur jardin, les contraintes administratives seront bien moindres. Mais il faut savoir que ce sera surtout adapté à leur propre consommation. La revente d’énergie produite au sol répond en effet à des règles plus contraignantes que pour les panneaux photovoltaïques installés sur les toits. La rentabilité risque donc de ne pas être au rendez-vous.