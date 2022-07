Nouvelles espèces menacées : quels sont les animaux à protéger en priorité ?

Selon la même source, l’exploitation forestière, la déforestation mais aussi les pesticides et herbicides "tuent les papillons et l’asclépiade, la plante hôte de laquelle les larves du papillon monarque se nourrissent." "Il est douloureux de voir les papillons monarques et leur extraordinaire migration vaciller au bord de l’effondrement", souligne Anna Walker, de la New Mexico BioPark Society, qui a dirigé l’évaluation des papillons monarques.

"La question de savoir s’il reste suffisamment de papillons pour maintenir les populations et empêcher leur extinction demeure préoccupante", alerte l'UICN. Pour Anna Walker, "il existe des signes d’espoir" dans la mobilisation du public et des organisations pour essayer de protéger ce papillon et ses habitats.