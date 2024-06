Des millions de personnes dépendent de la fonte des glaces de l'Himalaya. Sauf que cette année, la persistance de la neige a été anormalement faible. De quoi menacer l'approvisionnement en eau de centaines de millions de personnes, selon un rapport publié lundi.

La chaine de montagne signifie littéralement la "demeure des neiges". Mais voilà qu'elle subit, elle aussi, le réchauffement climatique, mettant en danger près de deux milliards de personnes. Avec la baisse des chutes de neige sur l'Himalaya, les millions d'habitants qui dépendent de ces sommets pour leur approvisionnement en eau font face à un risque "très sérieux" de pénurie cette année, selon la mise en garde de scientifiques publiée ce lundi 17 juin.

Les chutes de neige alimentent 12 grands bassins fluviaux

Dans un rapport, le Centre international pour le développement intégré des montagnes (Icimod) a mesuré le temps pendant lequel la neige est restée au sol. Et cette année, les niveaux ont chuté de près d'un cinquième par rapport à la normale dans l'ensemble de la région de l'Hindou Kouch et dans la chaîne de montagnes du même nom au Pakistan et en Afghanistan, et de l'Himalaya. "Cette année, la persistance de la neige est la deuxième plus faible des 22 dernières années, juste après le record de 19% établi en 2018", a ainsi déclaré l'auteur du rapport, Sher Muhammad, à l'AFP.

Or, dans cette région, la fonte des neiges alimente environ un quart du débit total de 12 grands bassins fluviaux qui prennent leur source en altitude. Raison pour laquelle "une accumulation de neige moins importante et une fluctuation des niveaux d'enneigement augmentent considérablement le risque de pénurie d'eau, en particulier cette année", comme l'a souligné l'auteur du rapport. "Il s'agit d'un signal d'alarme pour les chercheurs, les décideurs politiques et les communautés en aval."

NOTRE PLANÈTE - Aux origines du réchauffement climatique Source : JT 20h Semaine

Au total, selon les calculs de l'organisme, la neige et la glace de l'Himalaya constituent une source d'eau essentielle pour les 240 millions de personnes vivant dans les régions montagneuses et les 1,65 milliard d'autres personnes vivant dans les vallées dans plusieurs pays.