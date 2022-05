Paris : à quoi ressembleront les Champs-Élysées en 2024 ?

Bonne nouvelle pour les Français et plus particulièrement les Parisiens. Ce mercredi 11 mai, élus et experts de la capitale ont promis un réenchantement de la célèbre avenue des Champs-Élysées. L'ex-candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, a convoqué la presse pour dévoiler ce nouveau projet baptisé "Réenchanter les Champs-Elysées", qui devrait se réaliser en deux étapes. La première devrait être achevée d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En revanche, la seconde, reste encore floue.