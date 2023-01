Paris : des rues de la Butte Montmartre bientôt réservées aux piétons

Les rues éligibles à la piétonisation ont été sélectionnées en fonction de leur étroitesse, de la possibilité d’une végétalisation et du "degré d’impact sur la nuisance sonore et la pollution". Les études vont débuter au premier trimestre 2023, et les travaux, à la fin de l’année, pour une livraison fin 2024. Ce projet consiste principalement à modifier le plan de circulation et à créer trois catégories de zones piétonnes : plusieurs portions de voies interdites aux voitures par des barrières (bas Lepic, Orsel, Steinkerque, Muller…) ; une "aire piétonne ouverte" en haut de la Butte ; et une "zone de rencontre", dans le Montmartre résidentiel (avenue Junot, haut Lepic…). "La piétonisation totale a été débattue, mais il y a beaucoup d’habitants et des parkings sous certains immeubles", précise encore le maire dans le quotidien.

Pour les commerçants, ce projet donnera envie à d’autres détaillants de s’installer et pour les 12 millions de touristes qui montent chaque année, de découvrir des rues étriquées avec encore plus de cachet. Mais faire de la butte une zone piétonne ne réjouit pas tous les riverains qui craignent pour la sécurité de ce lieu particulièrement touristique, avec une recrudescence des pickpockets, déjà très présents autour du Sacré-Cœur.