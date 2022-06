Accroché à un platane sur le Champ de mars, un défenseur des arbres entame une grève de la faim

Le militant se révèle plus que déterminé à mener son projet à bout. Il continuera jusqu'à ce que la mairie de Paris et le gouvernement prennent des décisions officielles et concrètes à propos de la coupe des arbres. Il a ainsi commencé une grève de la faim ce samedi 4 juin et la poursuivra tant qu'il n'aura pas eu de rendez-vous avec la Première ministre et que des engagements forts ne lui seront pas proposés.