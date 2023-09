Rendre la Seine "baignable" va-t-il coûter 1,4 milliard d'euros ?

Le projet d'assainissement, nommé "Plan Qualité de l’Eau et Baignade", se poursuit actuellement pour s'achever à l'horizon 2024/2025. Son coût est en effet d'1,4 milliard d'euros, comme le soulèvent les messages relayés sur les réseaux sociaux. La préfecture de région d'Île-de-France précise que "son financement est assuré par les collectivités et l’État, via son opérateur, l’Agence de l’Eau Seine Normandie". Cette dernière doit contribuer pour moitié au budget global du projet, en versant 700 millions d'euros.

Les chiffres avancés en ligne sont donc fiables, mais la présentation de ce plan est souvent assez réductrice. En premier lieu, il faut souligner que la Seine n'est pas le seul fleuve qui doit bénéficier des travaux d'assainissement, puisque la Marne va aussi être concernée. Permettre la baignade nécessite de multiples aménagements : "mise en conformité de la collecte des eaux usées (création ou rénovation de réseaux publics, correction des mauvais branchements privés), mise en place de zonages pluviaux, création de réseaux d’assainissement à quai et raccordement des bateaux et établissements flottants", ou encore "construction d’ouvrages de régulation et d’optimisation de réseau d’eaux usées".