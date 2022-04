Paris : l'abattage d’arbres centenaires au pied de la tour Eiffel fait polémique

Et de fait, en lisant le projet détaillé sur le site de la mairie de Paris, il est effectivement indiqué que 42 arbres vont prochainement être abattus. La réponse de la municipalité, elle, ne s'est pas fait attendre. "Ce projet va améliorer les conditions de travail des agents et d’accueil des publics de la Tour Eiffel et des jardins. Nous sommes en train d’étudier les moyens d’éviter l’abattage des 2 arbres cités. 222 arbres supplémentaires seront plantés sur ce site", lui a rétorqué Emmanuel Grégoire.