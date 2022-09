Pêche : la "senne démersale", technique controversée, est-elle vraiment défendue par la France à Bruxelles ?

"La France comprend tout à fait la position des députés" et des opposants à la senne démersale, indiquait au Monde cette semaine l'entourage du secrétaire d'État à la Mer. Pour autant, remettre en cause via cet amendement le régime du droit d’accès aux eaux de l’UE a été écarté, car ces droits auraient déjà "fait l’objet d’une grosse, grosse concertation" et nécessitent un renouvellement avant la fin de l'année. Le quotidien du soir précise que "le préfet de la façade Manche est-mer du Nord est [...] chargé de trouver localement un terrain d’entente entre senneurs, fileyeurs, caseyeurs et chalutiers néerlandais, belges et français."

Si un manque d'études d'impact de cette pratique est parfois avancé pour s'opposer à une interdiction, les autorités françaises se sont alignées sur la position du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), ne plaidant pas pour une interdiction. Ayant par le passé soutenu la pêche électrique, cette instance est critiquée par des ONG telles que Bloom, en raison du fait qu'elle serait influencée "par les intérêts industriels et notamment néerlandais". Dans ce dossier, c'est en toile de fond une fracture très nette qui s'observe entre les défenseurs d'une pêche artisanale et de proximité d'un côté, et les acteurs de la pêche industrielle de l'autre.

Les Pays-Bas souvent accusés ?

Parmi les quelque 54 navires qui pratiqueraient la senne démersale dans la Manche, 40 appartiendraient à des armateurs néerlandais. C'est au Pays-Bas que cette technique a été développée, permettant d'atteindre des rendements sans commune mesure avec ceux des pêcheurs artisanaux. Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches des Hauts-de-France, évoque des Hollandais qui seraient "des financiers de la mer", ne se préoccupant pas de l’avenir. "On ne peut pas laisser des bateaux de 30 à 40 mètres pêcher à 6 miles de nos côtes ! Le problème, c’est leur gigantisme", plaide-t-il.

Et maintenant ?

L'amendement rejeté au niveau européen ne signe pas forcément la fin du combat pour les opposants à la senne démersale. Le député PCF de la Seine-Maritime, Sébastien Jumel, entend continuer à se mobiliser. "Cette proposition de résolution, je la porterai dans l'hémicycle en mai, à l'occasion de la niche parlementaire du groupe communiste", a-t-il promis au micro de France Bleu.