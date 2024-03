Pêche : les aires marines protégées françaises véritables "repaires à méga-chalutiers"

En 2023, plus d'un quart de l'effort de pêche au chalut en Europe s'est déroulée au sein des aires marines protégées (AMP). C'est le résultat d'une étude inédite publiée par l'ONG de défense des océans Bloom. Et parmi les pays dont les AMP sont les plus pêchées en Europe : la France.

Un constat amer. Alors que l'Union européenne s'est fixé l'objectif de protéger 30% de ses eaux d'ici 2030, un rapport publié par Bloom, mardi 26 mars, vient remettre en cause la politique des pays de l'UE pour la protection des mers. Selon l'étude menée par l'ONG de défense des océans, la pêche reste très présente dans de nombreuses aires marines protégées (AMP) en Europe - des espaces destinées à protéger la biodiversité marine - qui abritent même d'importantes activités de pêche au chalut "pourtant considérée comme l'une des techniques de pêche les plus destructrices" au monde.

Dans son étude, l'organisme a comparé les activités des bateaux de plus de 15 mètres dans ces zones. Résultat : l'année dernière, l'intensité de la pêche au chalut – qu'elle soit de fond ou pélagique – a été supérieure à l'intérieur de ces AMP par rapport à l'extérieur. Selon les chiffres récoltés par l'ONG, l'an passé, l'Europe a comptabilisé près de 6,2 millions d'heures de pêche au chalut, dont 1,6 million à l'intérieur de ses aires marines protégées. Son intensité, c'est-à-dire le nombre d'heures de chalutage par kilomètre carré, était même "1,4 fois supérieure dans les AMP par rapport à l'extérieur".

Top 10 des pays de l'UE par nombre d’heure de chalutage dans les aires marines protégées - Bloom

Trois pays sont particulièrement concernés : l'Espagne avec 442.708 heures de pêche au chalut pratiquées dans ses aires marines protégées, mais aussi la France (393.317 heures) et l'Italie (305.317 heures). Trois pays qui possèdent la plus grande surface recouverte par des AMP et qui représentent à eux seuls 69% de l'effort de pêche au chalut dans les AMP en Europe.

Des "monstres des mers" très friands d'AMP

Plus inquiétant, selon l'ONG, ces espaces protégés sont particulièrement fréquentés par les méga-chalutiers, ces embarcations de plus de 80 mètres. En 2023, ceux que l'on surnomme les "monstres des mers", pouvant mesurer jusqu'à 145 mètres de long et pêcher 400 tonnes de poisson par jour, ont tous sévi au moins une fois dans une AMP en 2023. "Par exemple, le Scombrus, méga-chalutier français de 80 mètres de long, a consacré plus d’un tiers de son effort de pêche à l’intérieur des AMP. Le Joseph Roty II, méga-chalutier de 90 mètres de long, a passé 906 heures à pêcher dans les AMP, soit un quart de son effort de pêche", pointe Bloom.

Temps de pêche des méga-chalutiers de plus de 80 mètres à l'intérieur et à l'extérieur des AMP européennes en 2023 - Bloom

Et tous sont particulièrement actifs dans une AMP particulière : celle du Talus du Golfe de Gascogne, et qui concentre à elle seule "plus de 1000 heures de pêche par ces navires". Elle se situe juste devant celle du Banc des Flandres, qui concentre, de son côté, 200 heures de pêche via ces engins.

Top 10 des AMP les plus pêchées en Europe en 2023 en nombre d'heures de pêche au chalut - Bloom

Si la question est aussi sensible, c'est que ces aires marines protégées se révèlent être un outil majeur pour la protection des océans. Elles ont "pour principal objectif la conservation de la biodiversité", explique à TF1info Joachim Claudet directeur de recherche CNRS au Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (CRIOBE) et spécialiste du classement des aires marines protégées. "C'est pour cela qu'il y a des standards internationaux sur ce que l'on peut faire ou non dans un AMP".

Les aires marines protégées "à la française"

Des règles précisées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui a défini trois niveaux de protection. Toutefois, "quel que soit le niveau de protection, les activités très peu sélectives et les activités pouvant endommager les habitats sont non compatibles avec la conservation de la biodiversité. Donc normalement, le chalutage ne devrait pas être compatible avec une aire marine protégée, peu importe son niveau de protection", assure le scientifique.

Problème : ces standards ne sont pas contraignants et de nombreux pays européens, dont la France, ont décidé d'édicter leurs propres règles. "On est les champions des AMP en France, de par leur nombre, leur taille, mais surtout leur peu de réglementations", fustige Joachim Claudet. "Nous avons cette revendication de faire des AMP à la Française, et nous sommes convaincus que dans des aires marines protégées à la française, on peut avoir une biodiversité, peut-être à la française, qui s'accommode du chalutage de fond. Mais ça n'existe pas ça".

Une critique claire alors que la France accueillera, en juin 2025, le sommet mondial de l'ONU sur l'océan. À l'approche de ce rendez-vous crucial, Bloom et plusieurs scientifiques demandent à l'Europe de clarifier sans attendre sa définition des AMP et d'adopter les standards internationaux de l'UICN. "Les zones de protection qui ne remplissent pas ces standards ne doivent pas être comptabilisées dans les chiffres de protection officiels des pays", réclame l'ONG dans son étude. Joachim Claudet, lui, appelle abandonner la politique du chiffre et les aires marines protégées "en nombre, très grandes et qui ne protègent pas beaucoup", pour leur préférer des espaces plus petits "qui conservent réellement la biodiversité et dont les pêcheurs seraient les premiers bénéficiaires".