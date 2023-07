Peindre le toit d’un bâtiment en blanc peut-il vraiment faire chuter la température de 30 degrés ?

Interrogée, la ville de Grenoble indique que la différence de température a été observée à l’extérieur du centre culturel, et pas à l’intérieur. "Les capteurs de températures étaient installés sur le toit, mais pas dans la salle, nous n'avons donc pas la comparaison à l'intérieur", expose la municipalité, qui admet que "les écarts seraient évidemment bien inférieurs aux 30°C de différence mesurés sur le toit lors des pics". Mais la différence de température observée à la surface peut être moindre. Par exemple, la baisse constatée sur le toit d’un entrepôt de Toulouse est seulement de 6°C, d’après la société chargée de son revêtement, Cool Roof France. Et de 14,8°C en moyenne sur la toiture de l’aéroport Charles-de-Gaulle (et de 24,2°C au maximum).

Le choix d’un toit blanc joue également sur la chaleur réelle à l’intérieur du bâtiment. Mais combien de degrés peut-on espérer gagner ? De nombreuses sociétés ont investi ce domaine. Parmi elles, la société Canopée, qui s’est occupée du centre culturel de Grenoble, mais aussi Cool Roof France. Sur son site, cette dernière met en avant "une diminution moyenne de 6°C des températures dans les bâtiments" grâce au renvoi "de 90% du rayonnement solaire".