Pénurie d'eau à Mayotte : les restrictions encore durcies, les autorités alertent sur une "risque sanitaire important"

"L'épidémie se maintient car il y a moins d'hygiène à cause du manque d'eau, les gens prennent moins de précautions", souligne Youssouf Hassani, responsable de la cellule de Santé Publique France à Mayotte. Treize personnes ont dû être admises en réanimation suite à des complications de la maladie. Par ailleurs, Santé publique France surveille d'éventuelles épidémies de choléra, d'hépatite A, de fièvre typhoïde et de poliomyélite, alertant sur "la menace sanitaire importante" pour la population mahoraise. "En raison de leur mode de transmission et la détection régulière de foyers de contamination sur le territoire, ces maladies hydriques pourraient faire l'objet de flambées épidémiques, à cause de la pénurie d'eau à Mayotte", avertit l'agence.