La France à sec : pourquoi le risque de pénurie d'eau inquiète

Car faute de pluie, les nappes vont continuer à se vider, pouvant atteindre des niveaux historiquement bas d'ici la fin de l'été. "On peut s'imaginer que si on a une situation beaucoup plus dégradée par rapport à l'année dernière, on va avoir des pénuries d'eau beaucoup plus marquées sur de nombreux territoires", a indiqué Violaine Bault.

Lors de l'été 2022, une centaine de communes avaient déjà été privées d'eau potable et ont dû être alimentées en eau par camions-citernes. La sécheresse et la canicule estivale ont aussi eu d'importantes répercussions sur l'agriculture ou la production d'électricité hydraulique et nucléaire. Or, selon le Giec, les périodes de sécheresse, du fait du changement climatique, risquent d’être plus longues et plus intenses, ce qui va continuer à impacter la recharge des nappes phréatiques, menaçant notre consommation d'eau.