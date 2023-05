Avec la sécheresse, l'eau du robinet devient salée en Uruguay

"L'eau du robinet est saine", affirment pourtant les autorités locales, qui recommandent néanmoins aux personnes souffrant d'hypertension artérielle de ne pas en boire plus d'un litre par jour. Or, "37% des adultes entre 25 et 64 ans souffrent d'hypertension, et seul un tiers d'entre eux le sait", a mis en garde sur Twitter la Commission honoraire de la santé cardiovasculaire de l'Uruguay. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique, d'insuffisance cardiaque, de cirrhose et les femmes enceintes sont elles invitées à ne plus boire du tout cette eau salée distribuée au robinet.