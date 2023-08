Perd-on chaque année en France un milliard de mètres cubes d'eau potable à cause de fuites ?

Frileux à l’égard des observations du Giec sur le réchauffement climatique, le député RN s’est malgré tout fondé sur des données officielles dans ce cas précis. En effet, l’Office français de la biodiversité (OFB) compile tous les ans, via son Observatoire des services publics d'eau, les quantités d’eau distribuées dans chaque département. Le dernier rapport, lui, a été établi en janvier 2023 grâce aux données des collectivités sur 6403 services d’eau potable.

Ces travaux renseignent aussi bien les rendements que les pertes. Et celles-ci sont équivalentes à "un litre sur cinq en moyenne" en 2021, avec "un rendement du réseau de distribution évalué à hauteur de 81,5%" soit donc près de 20% de l'eau potable qui n'arrive pas au robinet des foyers. Un gâchis non négligeable, d’autant plus en période de sécheresse, sur lequel avait pu alerter l'UFC-Que Choisir.