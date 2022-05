Retrouve-t-on du glyphosate dans le corps de 90% des Français, comme le déplore Jean-Luc Mélenchon ?

Il apparaît très difficile de trancher cette bataille de chiffres. Si les deux méthodes de détection sont jugées viables par les spécialistes, il convient de s'interroger sur le protocole suivi par les volontaires auprès desquels les tests d'urine ont été menés. Selon que l'on se retient d'uriner ou non durant plusieurs heures avant le dépistage, la concentration de glyphosate pourrait varier.

Rien ne permet par ailleurs de vérifier la bonne tenue des tests par les laboratoires. Seule l'utilisation des deux méthodes de détection, appliquée aux mêmes échantillons, pourrait permettre des comparaisons pertinentes. Or, la FNSEA n'a adopté cette démarche que pour analyser les urines de 11 personnes. C'est peu, surtout lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions sur un sujet si sensible.

Quels que soient la fiabilité des tests réalisés et des résultats présentés, un autre problème se pose de manière encore plus nette : celui de l'interprétation des taux affichés. Les concentrations en glyphosate dans les urines des volontaires portent à caution, on l'a compris, mais quand bien même un consensus serait obtenu sur les chiffres, cela ne permettrait pas d'en finir avec les polémiques. En 2019, Libération soulignait que l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) ne fixe pas "pour le glyphosate urinaire" de "valeur biologique d'interprétation (VBI) pour le milieu de travail ni de VBI issue de la population générale".