Pesticides : 700 soignants alertent sur les conséquences d'un recul du gouvernement

Dans un texte dévoilé jeudi, plus de 700 soignants s'inquiètent de la "pause" du gouvernement sur des sujets environnementaux qui touchent à la santé publique. Concrètement, ils demandent une meilleure protection des fœtus, une politique alimentaire moins tournée vers la viande et l'application des textes européens sur les pesticides. Le plan EcoPhyto doit être dévoilé dans les jours qui viennent.

À l'occasion de la crise agricole, la communauté scientifique s'est mobilisée, appelant les autorités à ne pas ignorer les expertises existantes, sur les pesticides par exemple, et à ne pas reculer sur la protection de la santé et de l'environnement. C'est le cas une nouvelle fois jeudi avec cet appel de plus de 700 soignants relayé par l'association Générations futures. Dans un texte intitulé "Une seule santé ; les mots ont-ils encore un sens ?", des toxicologues, pédiatres et directeurs de recherche adressent plusieurs demandes au gouvernement.

Celles-ci sont fondées sur le concept "One Health" ("une seule santé"), utilisé notamment par l'ONU, et qui fait le lien entre les santés humaine, animale et environnementale.

La pause était une pause, et pas un abandon Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture

Les soignants craignent les conséquences des reculs en cours, sur fond de crise agricole : la "pause" décrétée par le gouvernement sur le plan EcoPhyto qui doit dire la façon dont la France atteint ses objectifs de réduction des pesticides d'ici à 2030, la décision d'utiliser un nouvel indicateur pour mesurer l'usage des produits phyto-sanitaires mais aussi des mesures dérogatoires sur la nature (jachères, zones humides, etc.).

Interrogé par l'AFP dans le cadre du congrès de la FNSEA jeudi, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a toutefois précisé que le plan EcoPhyto serait dévoilé "dans les jours qui viennent", ajoutant : "Ce qui veut dire (…) que la pause était une pause et pas un abandon." La ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher travaille, elle, à identifier les cas où les producteurs français seraient contraints à des règles plus strictes que leurs confrères européens, culture par culture, sur l'usage des produits phytosanitaires, pour répondre à l'inquiétude des agriculteurs sur l'existence de distorsions de concurrence.

Ce que disent les expertises

"Le signal envoyé par le gouvernement est clair : l'effondrement de la biodiversité et les impacts sanitaires peuvent attendre", dénoncent les soignants dans leur texte.

Ils appellent notamment les autorités à ne pas ignorer les résultats de plusieurs études scientifiques menées par des instituts dépendant de l'Etat, notamment l'Inserm, l'Inrae et l'Ifremer. Les recherches menées par l'Inserm ont notamment permis d'établir que liens forts existaient entre l'exposition de certains professionnels aux pesticides et 19 pathologies.

Quant à l'expertise menée par l'Inrae et l'Ifremer, elle a fait le constat d'une "contamination de l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques continentaux et marins, ainsi que l'atmosphère". "Les connaissances acquises renforcent le lien de causalité entre l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et le déclin constaté depuis plusieurs décennies des populations d’invertébrés et d’oiseaux, notamment dans les espaces agricoles", peut-on y lire aussi.

Les signataires font plusieurs recommandations, parmi lesquelles :

- protéger les fœtus en rendant "accessible l'alimentation bio au moins pendant la grossesse sous peine d'accroître encore les inégalités sociales de santé" ;

- mettre en place "une politique alimentaire qui n'ignore plus le risque toxique et qui prenne en compte la nécessité de diminuer nos apports de viande" ;

- appliquer la réglementation européenne sur les pesticides ;

- et aussi reconnaître les préjudices subis par les professionnels exposés.