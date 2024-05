Pesticides : un fonds pour indemniser les riverains, mais lesquels ?

Dans la nouvelle stratégie de la France pour réduire l'usage des phytosanitaires dans les champs est mentionnée la création possible d'un dispositif pour indemniser ceux qui vivent à proximité. Pour l'heure, seules les personnes exposées et malades dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent en bénéficier. Une étude doit être menée par le ministère de la Santé pour étudier "la faisabilité" d'un tel fonds.

C'est une demande de longue date des associations et le gouvernement pourrait y accéder. L'exécutif étudie en effet la création d'un fonds d'indemnisation spécifique pour les personnes exposées aux pesticides et ayant développé une maladie en lien avéré avec cette exposition. Une piste évoquée par Le Parisien vendredi matin et qui figure dans la nouvelle stratégie EcoPhyto de la France qui sera détaillée par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau lundi.

Il s'agit "d'envisager, après une étude de faisabilité pilotée par le ministère chargé de la Santé, la possibilité de mettre en œuvre et de financer un dispositif d’indemnisation des riverains, voire d’autres catégories de personnes ayant contracté une maladie d’origine non professionnelle, en lien avec l’exposition prolongée et répétée aux produits phytopharmaceutiques", peut-on lire dans cette stratégie que TF1 a pu consulter.

Qui indemniser ?

Quelles pourraient être les autres catégories de personnes concernées ? À ce stade, le ministère de l'Agriculture ne le précise pas.

Le Collectif de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest demande, lui, depuis plusieurs années, que soit inclus dans ce dispositif, en dehors des riverains, les victimes des usages domestiques d'insecticides et de fongicides, mais aussi "les consommateurs absorbant les résidus de pesticides dans les aliments, dans l'eau et dans l'air qu'ils respirent". Soit... tous les Français. À ce stade, le gouvernement devrait donc se contenter des riverains, en créant un autre dispositif spécifique basé sur des nouveaux tableaux de correspondance entre pathologies et exposition.

Créer un fonds dédié, établir les liens d'imputabilité entre exposition et maladie, définir précisément la notion de "riverain"… l'étude de faisabilité devrait durer.

Plus il y a de vignes, plus les riverains sont exposés

Une étude de l'Inserm publiée en 2023 s'est penchée sur les liens entre leucémie et résidence à proximité de vignes, des cultures très traitées. Selon les chercheurs, un enfant n'a pas plus de risque de développer une leucémie quand il habite près de vignes, à moins d'un kilomètre, mais ce risque augmente bel et bien si l'on tient compte de la surface totale des vignes. "En moyenne, pour chaque augmentation de 10% de la part couverte par les vignes dans le périmètre de 1.000 mètres, le risque de leucémie lymphoblastique", la plus fréquente, "augmente de près de 10%", explique l'Inserm.

Une autre étude menée cette fois-ci par l'ONG Générations futures avait retrouvé la trace de 35 pesticides dans l'air dans le Nord de la France. Celle-ci visait à démontrer que les zones de non-traitement instaurées par l'État, et qui prévoient de ne pas épandre de pesticides dans des zones de 3, 5 et 10 mètres selon le type de cultures et le type de substances chimiques, "sont clairement insuffisantes pour protéger les populations". Des traces de pesticides étaient en effet découvertes en même quantité à plus d'une centaine de mètres des parcelles.

Un fonds existe déjà pour les professionnels

Depuis 2020, les personnes ayant été exposées aux pesticides dans le cadre de leur profession et ayant développé une pathologie avec un lien avéré peuvent bénéficier du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP).

Ce fonds prend aussi en charge les enfants exposés durant la période prénatale et ayant contracté in utero une pathologie liée à l'exposition de même que les anciens exploitants, conjoints ou membres de la famille d'anciens exploitants. En 2022, son montant s'élevait à 6,7 millions d'euros. Selon les services de l'Etat, le nombre de dossiers augmentent fortement chaque année.

Le FIVP a par exemple retenu le lien entre les malformations congénitales du larynx et de l'œsophage de Théo Grataloup, un adolescent de 16 ans, et l'exposition de sa mère enceinte au glyphosate. Le jeune homme perçoit 1 000 euros mensuels depuis mars 2022. Sa mère travaillait dans un centre équestre et utiliser du glyphosate pour désherber la carrière durant l'été.

En octobre dernier, une consultation a été lancée au CHU d'Amiens pour étudier le lien entre différentes affections dont sont atteints des enfants et les produits phytosanitaires. Une première.

Selon son créateur, le médecin Sylvain Chamot, une telle exposition peut engendrer chez les enfants une augmentation du risque de développer des leucémies, des tumeurs cérébrales, des hypospadias (malformation de la verge) et des fentes labio-palatines (bec de lièvre). Il estime à "plusieurs centaines" le nombre d'enfants potentiellement concernés en France.