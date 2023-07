Peut-on climatiser tout en préservant l’environnement ?

Ils ne réclament aucune énergie pour exercer leurs pouvoirs. Solutions vertes par excellence, le mur et la toiture végétal servent à contrer les îlots urbains de chaleur. Ces parois terreuses et feuillues renforcent le confort thermique : l’été, la végétation absorbe la chaleur qui pénètre atténuée d’au moins 5 degrés dans le logement ; l’hiver, elle protège le bâti d’une couche d’isolation naturelle pour empêcher le froid de s’introduire. L’avantage, son empreinte carbone reste nulle et elle peut même abriter beaucoup de faune et de flore.

Méfiez-vous du prix de son installation, souvent compris entre 200 et 500 € le m². Ces murs végétaux réclament un entretien régulier et rigoureux, des compétences spécifiques pour choisir les plantes épanouies dans ces dispositifs et un système de drainage optimal. Faites appel à un paysagiste ou à un jardinier spécialisé.