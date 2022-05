Un loup observé dans le Finistère : une première depuis plus d’un siècle

"Si la présence du loup dans le Finistère est une première depuis plus d’un siècle, l’espèce est connue pour sa grande capacité de dispersion", a affirmé l'Office Français de la Biodiversité (OFB) dans un communiqué. L'observation réalisée dans les monts d'Arrée d'un animal seul et éloigné des zones où l'espèce est installée est caractéristique des individus en phase de dispersion, phénomène qui intervient deux fois dans l'année, au printemps et à l'automne.