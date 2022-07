PHOTOS - Gironde : les images des incendies dans la nuit de jeudi à vendredi

3150 hectares ont brûlé à La Teste-de-Buch, sur l'arrondissement d'Arcachon, et 10.000 personnes ont été évacuées. "Le feu a atteint le lac de Cazaux et progresse vers le sud et le flanc gauche en direction des habitations le long de la route menant au lac, un restaurant, trois maisons d'habitation et quelque cabanes ont été détruites. La route départementale D218 est toujours coupée entre le rond-point du Pilat et Biscarosse plage", détaille la préfecture de Gironde.