Pic de pollution en Île-de-France : la circulation différenciée prolongée jusqu'à lundi au moins

La circulation différenciée autorise les seuls véhicules munis d'une vignette Crit'Air 0, 1 et 2 à circuler dans la capitale, la petite et la moyenne banlieue, à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86. Les voitures dotées des vignettes Crit’Air 3, 4 et 5 devront elles restées au garage. Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée passe de 130 km/h à 110 km/h, sur certaines portions d'autoroutes et voies rapides de 110 km/h à 90 km/h et sur les nationales et les départementales de 80 ou 90 km/h à 70 km/h.