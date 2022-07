Pics de pollution : la mairie de Marseille lance une pétition contre les navires les plus polluants

"Alors que des discussions sont en cours au niveau international pour réglementer les niveaux d'émissions des bateaux, nous, Marseillais, exigeons que les règles internationales changent et soient bien plus protectrices de nos mers et de nos villes", ajoute la mairie, qui demande des "normes strictes et ambitieuses" afin de protéger la santé. La municipalité de Marseille souhaite en particulier que le préfet de région se prépare "à la mise en œuvre d'une interdiction des escales pour les navires les plus polluants durant les pics de pollution".