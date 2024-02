"Après les JO, les voitures ne reviendront pas devant la Tour Eiffel", espère Anne Hidalgo

Anne Hidalgo a confirmé sa volonté de poursuivre son projet de piétonnisation autour de la Tour Eiffel. Selon la maire de Paris, cela pourrait commencer dès la fin des Jeux olympiques cet été. Mais ce chantier a déjà été bloqué par la justice administrative par deux fois.

Fini les voitures sur le pont d'Iéna, devant la Tour Eiffel ? C'est en tout cas le projet que souhaite poursuivre la maire de Paris, Anne Hidalgo. Dans un entretien à Ouest-France publié ce lundi 5 février, cette piétonnisation sera en partie réalisée après les Jeux olympiques, qui vont déjà considérablement modifier la circulation routière dans la capitale.

Veto de la préfecture de Paris

"Après les Jeux olympiques, les voitures ne reviendront pas devant la Tour Eiffel", a souhaité Anne Hidalgo, alors que son projet est contesté par l'État. "Le Trocadéro sera végétalisé et le pont d'Iéna piétonnisé, jusqu'au Champ-de-Mars qui sera reboisé. L'ensemble formera un grand parc au cœur de Paris", a ajouté l'élue parisienne.

Ce projet n'est pas nouveau : il s'agit de la végétalisation et piétonnisation de la perspective entre la tour Eiffel et le Trocadéro, voulue à l'origine pour les JO par Anne Hidalgo. Mais après sa validation par le Conseil de Paris en février 2022, l'ancien préfet de police Didier Lallement y avait mis son veto, craignant des "reports de circulation importants" et "des retenues" susceptibles de gêner les secours.

La justice administrative lui a donné par deux fois raison, rejetant les recours de la Ville en octobre 2022 et avril 2023. Malgré le blocage des chantiers, Anne Hidalgo a fait comprendre lors de ses vœux, en janvier, qu'elle souhaitait relancer les négociations après les JO. Elle "souhaite que le préfet réexamine son refus des emprises de chantier", a indiqué son entourage à l'AFP, alors que ses relations avec l'actuel préfet Laurent Nuñez sont notoirement meilleures qu'avec son prédécesseur.

Par rapport au projet initial, les secteurs du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel, où Anne Hidalgo avait aussi dû renoncer à l'abattage d'une vingtaine d'arbres face à la mobilisation des défenseurs de l'environnement, ne sont pas concernés par la reprise du projet, indique son cabinet. Sont en revanche concernés la place du Trocadéro, où la mairie voulait imposer une circulation en demi-lune, comme à la Bastille, pour agrandir l'espace pédestre, et le pont d'Iéna que la mairie entend aussi rendre aux piétons.