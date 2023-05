Campings, parcs de loisirs, piscines... Pourra-t-on se baigner cet été dans les Pyrénées-Orientales ?

Sur son lieu de vacances de cet été, pourra-t-on se baigner à la piscine ? Alors que la France fait à nouveau face à une menace de sécheresse historique à l'orée de la période estivale, et que plusieurs départements, notamment dans la moitié sud du pays, ont déjà imposé des restrictions d'utilisation de l'eau, la question s'invite dans l'esprit de certains. Et ce d'autant plus que l'exemple des Pyrénées-Orientales, passés ce mardi 10 mai d'une vigilance renforcée à une situation de crise, est venu accentuer l'inquiétude.

Pour cause : le remplissage des piscines, bassins et plans d’eau figure sur la liste des usages limités ou interdits, détaillés dans l'arrêté préfectoral mis à jour ce 10 mai. En amont de sa publication, le préfet avait déjà averti qu'en raison de la sécheresse exceptionnelle dans ce département, "il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages" cet été, soulignant que les quantités disponibles "sont très faibles" et prévoyant "des décisions difficiles". Parmi celles qui ont fait réagir ces jours-ci, figure notamment l'interdiction, pour les particuliers, d'une remise en eau des piscines enterrées, ou d'acheter des piscines hors-sol. Mais les bassins et piscines à usage collectif ne sont pas exclus des mesures destinées à préserver la ressource en eau dans le département cet été. Qu'est-il prévu précisément à ce jour ?