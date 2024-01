Plages polluées aux microbilles de plastique : "C'est un désastre", dénoncent les ONG

Depuis quelques semaines, des microbilles de plastique s'échouent sur les plages du sud-ouest. Elles proviennent d'un conteneur perdu par un navire de marine marchande au large de l'Espagne début décembre. Ce n'est pas la première fois qu'une telle pollution se produit, mais elle atteint parfois des proportions catastrophiques.

On les appelle les "larmes de sirène", un joli nom pour une catastrophe écologique. Sur la plage de la Salie en Gironde, Florane le Bihanic, chargée de mission "qualité de l'eau" dans le Parc naturel marin du bassin d'Arcachon, les traque sans relâche. "Ce sont des petits granulés blancs qui peuvent se confondre avec des grains de sable", explique-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Cette fois, la pollution est particulièrement insidieuse.

160.000 tonnes perdues chaque année en Europe

Depuis le début de la semaine, ces petites billes qui servent de matière première à la fabrication d’objets en plastique se cachent dans le sable, un fléau pour l'environnement. "C'est quelque chose de courant et c'est le cas cet hiver. Donc c'est pour ça qu'on veille, qu'on surveille. Après, ça peut être ingéré et puis il y a un temps de dégradation qui est extrêmement lent. On n'est même pas en mesure de le quantifier en fait", poursuit la spécialiste.

Mais le pire est sans doute à venir sur les côtes françaises. Le 8 décembre dernier, au nord-ouest de l’Espagne, un cargo libérien a perdu un container chargé de 26 tonnes de ces granulés qui ont souillé les plages et provoqué la mort de nombreux poissons. "C'est un désastre. Les poissons prennent ces billes de plastique pour de la nourriture. Ils les mangent. Ça va être une catastrophe", dénoncent les autorités espagnoles.

Or, en cette période de l’année, les courants remontent vers le nord, une marée blanche n’est donc pas à exclure. Et ce n'est pas la première fois. Les années précédentes, une partie de la côte atlantique a déjà été touchée, des Landes jusqu’au Finistère. Selon des estimations, 160.000 tonnes de ces granulés se retrouveraient dans la nature chaque année en Europe, provenant de bateaux ou de camions.

Pour les ONG, il est temps de réglementer le transport de ce produit. "Une fois qu'ils sont dans le milieu, on n'arrivera pas à les retirer. L'enjeu numéro un aujourd'hui, c'est de faire en sorte de couper le robinet à la source et donc qu'il y ait des législations fortes pour prévenir ces pollutions", insiste Lionel Cheylus, porte-parole de Surfrider Foundation. Les défenseurs de l'environnement souhaiteraient notamment renforcer les sanctions contre la perte de containers. L'Union européenne a rédigé une proposition en ce sens. Reste à savoir quand elle sera adoptée.