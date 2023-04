À quelles conditions le télétravail génère-t-il de réelles économies d'énergie ?

Travailler depuis chez soi est-il bon pour l'environnement ? S'il n'a qu'un impact très faible sur la consommation d'énergie lorsqu'une partie des salariés seulement sont absents, le télétravail offre, sous conditions, un réel potentiel d'économies. Celle-ci sont ainsi estimées de 20 à 30% lorsqu'un site est intégralement fermé pour la journée, selon une étude conduite par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et l'Institut français pour la performance du bâtiment (IFPEB).

Cette expérimentation de grande ampleur, lancée en novembre 2022 sur dix sites publics - ministères (Transition énergétique, Transition écologique, Mer), Direction générale de l'aviation civile et ADEME -, impliquant 100 agents volontaires, répartis entre l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a permis de mesurer la consommation d'énergie sur des sites de bureau, au domicile des agents impliqués et pour leur transport. Ils ont ainsi rendu possible l'évaluation des gains d'énergie quand les bureaux sont fermés ainsi que l'éventuel "effet rebond" de consommation chez les télétravailleurs.