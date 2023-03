"Plan eau" : la surprenante histoire du lac de Serre-Ponçon, l'une des plus grandes retenues artificielles d'Europe

Car avant 1959, cette étendue d'eau n'existait pas. Dans cette vallée, à la limite des départements des Hautes-Alpes et des Alpes-maritimes, coulait néanmoins la Durance, une rivière essentielle pour l'activité économique des villages qui s'y trouvaient, mais dont certaines crues étaient dévastatrices. Les plus marquantes datent notamment de novembre 1843 ou novembre 1886, durant lesquelles les débits d'eau furent estimés entre 5000 et 6500 m³/s.

En 1843, des ponts sont emportés ou en partie détruits. En 1886, l’eau atteint même la plaine et la ville de Sénas. C'est à cette époque que l'idée d'un barrage commence à s'imposer. Mais ce n'est qu'un siècle plus tard que cette idée se concrétise par le début de la construction d'un barrage sur la Durance, deux kilomètres à l'aval de son confluent avec l'Ubaye. Les travaux débuteront en 1955.

En plus de réguler les crues de la rivière alpine, ce chantier vise, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à répondre à la demande croissante en électricité. Par ailleurs, l'étendue d'eau doit permettre de constituer un immense réservoir pour l'agriculture. Aujourd'hui, le barrage permet de fournir l'eau potable à plus de 3 millions de personnes, contribue à l'irrigation de 80.000 hectares de terres agricoles et sert en eau industrielle près de 400 entreprises.