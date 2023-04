Les piscines ne représentent-elles vraiment "que 0,15% de consommation d'eau" ?

Avec 3,5 millions de piscines privées selon les derniers chiffres dévoilés par la FPP, la France est la championne d'Europe de la construction de piscines. Mais il est difficile de savoir combien l'ensemble de ce parc pompe d'eau. Pour preuve : le chiffre de la fédération est le seul disponible à ce jour sur la question. Pour en savoir plus, nous avons décortiqué la méthodologie transmise à TF1info par ces professionnels du secteur.

Selon ces données, 188.000 nouveaux bassins ont été construits en 2022. Des formats de plus en plus petits et raisonnables. Parmi eux, plus de la moitié étaient des piscines hors-sol qui ont nécessité en moyenne 19m³ d'eau pour leur premier remplissage, contre 39m³ pour les formats enterrés. Ce à quoi il faut ajouter la consommation du parc existant. Or, toujours d'après la FPP, une piscine enterrée consomme en moyenne 15m³ d'eau chaque année contre 6,5 m³ pour les formats hors-sol. Soit, 10,6 m³d'eau par an en moyenne pour la totalité du parc construit.

En tout, ces installations nécessiteraient chaque année plus de 40 millions de m³ d'eau. Un chiffre que la FPP compare à l'ensemble de l'eau prélevée en France, à savoir 31 milliards de m³, comme nous vous l'expliquions ici. Ce qui aboutit au chiffre d'environ 0,15% cité par la fédération.